Mercato - PSG : La nouvelle sortie fracassante d'Al-Khelaïfi sur le vente du PSG !

Publié le 4 avril 2022 à 13h45 par A.M.

De nouveau invité à commenter l'investissement du Qatar au PSG, Nasser Al-Khelaïfi révèle que QSI a refusé des offres colossales pour racheter le club de la capitale.

Depuis 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec le rachat du club par QSI, le fonds d'investissement de l'Etat du Qatar. Depuis, les investissements se multiplient, mais certains observateurs se demandent jusqu'à quand cela va durer. Et pour cause, en rachetant le PSG, Doha avait une stratégie de soft-power jusqu'à la Coupe du monde au Qatar en fin d'année. Qu'en sera-t-il par la suite ? Bien que des rumeurs circulent, Nasser Al-Khelaïfi révèle que le Qatar a refusé des offres très importantes pour le PSG, ce qui laisse penser que le Qatar n'est pas prêt de se désengager.

«Nous avons reçu d'énormes offres pour acheter le club»