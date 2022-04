Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie de Thiago Silva sur son départ !

Publié le 4 avril 2022 à 23h10 par La rédaction

Arrivé librement à Chelsea en 2020, Thiago Silva s'est expliqué sur les dessous de sa signature chez les Blues.

Parti du Paris Saint-Germain après huit saisons pour rejoindre Chelsea a l’été 2020, Thiago Silva est une légende du club de la capitale. En effet, le défenseur est le 8ème joueur le plus capé de l’histoire du PSG, avec 315 matchs. Parti librement chez le vainqueur de la Ligue des champions 2021, le joueur de 37 ans est l’un des éléments-clés de Thomas Tuchel, arrivé six mois après le Brésilien. En effet, O Monstro est apparu à 36 reprises cette saison, et s’impose comme l’un des patrons de la défense londonienne avec Antonio Rüdiger. Si son départ de Paris l’a tout de même attristé, Thiago Silva avoue cependant avoir ressenti de la fierté lorsqu’il a appris sa signature chez les Blues .

« Le moment où j’ai appris la nouvelle, j’étais dans le car du PSG »