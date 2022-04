Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino monte au créneau pour Donnarumma !

Publié le 4 avril 2022 à 18h45 par La rédaction

Si Gianluigi Donnarumma traverse actuellement une période difficile, Mauricio Pochettino estime que son joueur se sent désormais mieux et qu’il est prêt à donner le meilleur de lui-même.

Gianluigi Donnarumma traverse une période délicate. En effet, le portier de 23 ans a connu deux éliminations successives, face au Real Madrid en 8èmes de finale de Ligue des Champions avec le PSG, puis face à la Macédoine du Nord lors des barrages pour accéder à la Coupe du monde, cette fois-ci avec l’Italie. De retour avec son club pour la rencontre comptant pour la 30ème journée de Ligue 1, Donnarumma semble aller mieux et va continuer de progresser selon Mauricio Pochettino.

« Il sera un meilleur gardien à la fin de la saison »