Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a pris les choses en main pour son avenir !

Publié le 4 avril 2022 à 19h30 par Th.B.

Bien que le PSG ait des vues sur Ousmane Dembélé, le champion du monde tricolore pourrait ne pas rejoindre le club de la capitale au vu de sa ferme volonté de signer une prolongation de contrat au FC Barcelone. Encore faudrait-il qu’il revoit ses ambitions financières à la baisse.

Pour remplacer un champion du monde tricolore, en la personne de Kylian Mbappé dont le contrat arrivera à expiration à l’intersaison, les décideurs du PSG songeraient à Ousmane Dembélé. Bien que cette option soit prise en considération pour la succession d’Angel Di Maria selon RMC Sport , le Qatar en pincerait pour Dembélé et se serait déjà mis verbalement d’accord avec le clan Dembélé d’après Foot Mercato . Du côté du FC Barcelone, on ne lâcherait pas l’affaire quant à une éventuelle prolongation du contrat courant jusqu’en juin prochain d’Ousmane Dembélé. Cependant, il faudrait que l’ailier du Barça accepte la réalité économique du club culé selon le conseiller du président Joan Laporta : Enric Masip. « Quel avenir pour Dembélé ? Les joueurs doivent entrer dans notre plafond salarial pour la saison prochaine. Il ne peut plus y avoir de salaires exorbitants. La situation du Barça est beaucoup plus séduisante qu'elle ne l'était en décembre. Maintenant, il devrait être plus facile de parier sur l’équipe ». Directeur exécutif du FC Barcelone et grand architecte de la révolution sportive du Barça aux côtés de Joan Laporta, Mateu Alemany a lui aussi été clair au micro de Movistar+ dimanche soir au sujet du dossier Ousmane Dembélé. « Tout le monde connaît la situation financière du club, celui qui veut rester devra accepter les limites salariales du club, qu'il s'agisse de Dembélé ou des autres joueurs qui veulent venir… » . Dans l’esprit d’Ousmane Dembélé, une prolongation de contrat serait la bienvenue au FC Barcelone.

Un entretien à Marrakech à la demande de Dembélé

Ce lundi, Gerard Romero a fait état de l’arrivée de Mateu Alemany à Marrakech dans le cadre d’un entretien entre Moussa Sissoko et lui-même pour la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé. Selon Helena Condis, l’agent de Dembélé se trouve dans la ville marocaine pour des affaires. La journaliste de la Cadena COPE a en outre révélé que ce serait le joueur en personne qui aurait demandé à son représentant de se réunir avec le directeur exécutif du FC Barcelone pour que son voeu de rester au Barça soit exaucé. Ladite rencontre aurait actuellement lieu à Marrakech.

Des positions encore éloignées