Mercato - PSG : C’est imminent pour Ousmane Dembélé !

Publié le 4 avril 2022 à 16h15 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé intéresse le PSG et on pourrait en savoir plus sur son avenir au cours des prochains jours.

Tout comme pour Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé se retrouve à un moment délicat de sa carrière, puisque son contrat avec le FC Barcelone se termine le 30 juin prochain et plusieurs clubs se sont déjà intéressés à lui. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui cherche justement un joueur pouvant pallier le possible départ de Mbappé et qui semble déjà avoir eu plusieurs contacts avec l’entourage de Dembélé. Une première réponse devrait bientôt tomber, puisqu’en Catalogne on annonce que Moussa Sissoko devrait atterrir à Barcelone dans les prochains jours pour rencontrer le Barça.

La semaine Dembélé démarre à Barcelone