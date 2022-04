Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lâche des indices sur l'avenir du Qatar à Paris !

Publié le 4 avril 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Alors que plusieurs rumeurs circulent concernant l'avenir du Qatar au PSG, racheté par QSI en 2011, Nasser Al-Khelaïfi répète que les Qataris ont repoussé plusieurs offres très importantes et qu'ils ne comptent pas vendre le PSG.

Depuis 2011, le Paris Saint-Germain est dans une nouvelle dimension. Et pour cause, c'est à cette date que le club de la capitale est passé sous pavillon qatari. En effet, par le biais de son fonds d'investissement Qatar Sport Investments, le petit Etat du Golfe a racheté le PSG pour environ 70M€. Et en 11 ans, QSI a fait du PSG l'une des marques les plus puissantes du monde du sport. Bien que sur le plan sportif, l'absence de victoire en Ligue des champions soit parfois commentée, sur le plan économique, le bilan est impressionnant. Toutefois, certains observateurs se demandent quelle sera la stratégie du côté du Doha une fois que la Coupe du monde, qui se déroule au Qatar en fin d'année, aura pris fin. Et pour cause, l'idée initiale de l'Emir Al-Thani était d'utiliser une stratégie de soft-power dans le but de donner de la crédibilité au Qatar dans le domaine sportif afin de justifier la tenue du Mondial sur son territoire. Il semble donc logique de s'interroge sur l'avenir de QSI au PSG une fois cette échéance atteinte. Ces derniers jours, pour la BBC , Nasser Al-Khelaïfi se montrait toutefois résolument optimiste. « Imaginez qu'il n'y ait pas eu d'investissement au cours des dernières années. Le football se serait effondré, je vous le promets. Nous sommes un fonds d'investissement. Nous avons acheté le club pour 70M€. Nous avons depuis reçu des offres de plusieurs milliards. C'est la marque que nous avons construite comme un véritable investissement - à travers les équipes masculines et féminines. Les gens critiquent parce que c'est une richesse souveraine », expliquait le président du PSG.

Al-Khelaïfi en rajoute une couche