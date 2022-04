Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’offre stratosphérique du Qatar pour Kylian Mbappé est confirmée !

Publié le 4 avril 2022 à 21h10 par B.C.

Déterminé à conserver Kylian Mbappé à l’issue de la saison, le Paris Saint-Germain est disposé à offrir un contrat légendaire à l’attaquant, courtisé par le Real Madrid.

Annoncé avec insistance au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait encore faire faux bond à Florentino Perez. Comme vous l’explique le10sport.com depuis plusieurs jours, l’international français n’a pas encore pris de décision pour son avenir et reste à l’écoute des arguments du PSG pour une prolongation. Une tendance confirmée par Kylian Mbappé ce dimanche. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Rester au PSG est-il possible ? Oui bien sûr ! Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres », a-t-il indiqué. Le PSG reprend ainsi confiance avec Kylian Mbappé et croit en ses chances, d’autant qu’une offre XXL a déjà été formulée au joueur.

Une proposition XXL pour Mbappé