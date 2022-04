Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point du clan Haaland sur les rumeurs !

Publié le 4 avril 2022 à 20h15 par Th.B.

Au coeur des spéculations sur son avenir alors qu’un transfert du Borussia Dortmund semble se profiler pour le mercato estival, Erling Braut Haaland travaillerait dans le calme et sans hâte pour trancher pour la suite. Le PSG est prévenu.

Le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City, le PSG… Le nom d’Erling Braut Haaland ne cesse d’être lié aux plus grands clubs du football européen ainsi qu’au Bayern Munich. L’attaquant du Borussia Dortmund semble être amené à plier bagage à l’intersaison et à donc quitter le club de la Ruhr deux ans avant l’expiration de son contrat. Manchester City et le Real Madrid mèneraient la danse selon la presse étrangère lorsque le président du FC Barcelone, Joan Laporta, compterait sur ses bonnes relations avec son agent Mino Raiola afin d’avoir un avantage dans cette opération XXL. Pour ce qui est du PSG, le10sport.com vous révélait le 25 août dernier que la priorité des dirigeants du Paris Saint-Germain n’était autre qu’Haaland et la donne serait la même.

Le clan Haaland demande d’oublier les spéculations !

Néanmoins, Erling Braut Haaland n’aurait pas encore communiqué de décision ou de préférence à son entourage. Selon Jan Aage Fjortoft, proche du clan Haaland, il ne faudrait pas prêter attention à toutes les spéculations autour de l’avant-centre du Borussia Dortmund. Les représentants d’Haaland travailleraient de manière systématique et professionnelle afin de trouver une solution pour la saison prochaine. Ce qu’ils feraient depuis le tout début de la carrière d’Haaland.