Mercato - PSG : Le Barça veut plomber tous les plans de Leonardo !

Publié le 4 avril 2022 à 20h30 par P.L. mis à jour le 4 avril 2022 à 20h31

Afin de pallier les potentiels départs de Kylian Mbappé et d’Angel Di Maria, le PSG penserait à Ousmane Dembélé et Raphinha. Toutefois, le FC Barcelone pourrait renverser la situation et compter sur les deux joueurs la saison prochaine.

En vue de la saison prochaine, le PSG cherche du renfort, notamment sur le plan offensif. Avec les départs possibles de Kylian Mbappé et Angel Di Maria, en fin de contrat en juin prochain, le club de la capitale explore quelques pistes sur le marché des transferts. Et parmi les nombreux noms liés au PSG, il y a Ousmane Dembélé et Raphinha. L’un voit son contrat avec le Barça arriver à terme cet été, tandis que l’autre est auteur de prestations plutôt satisfaisantes au sein d’une équipe en difficulté, Leeds. Mais le FC Barcelone serait également intéressé par l’ailier droit brésilien. Et la formation blaugrana pourrait jouer un terrible coup au PSG.

L’arrivée de Raphinha au Barça ne dépend pas de la prolongation de Dembélé

Alors qu’une prolongation d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone semble de nouveau dans les tuyaux, une arrivée de Raphinha ne serait pas exclue selon les informations de SPORT . Une tendance qui vient confirmer les dires de AS . Les négociations avec Deco, l’agent du joueur de Leeds United, continueraient de progresser. D’ailleurs, un accord aurait déjà été trouvé avec le Brésilien sur les bases d'un contrat. Reste maintenant à trouver un terrain d’entente avec le club de Premier League pour le transfert de Raphinha. Le FC Barcelone va devoir batailler avec Leeds United pour obtenir un accord avec une indemnité de transfert qui ne devrait pas descendre en-dessous des 35M€. Et pour cela, Joan Laporta aurait une solution.

Laporta envisage un échange pour obtenir un accord avec Leeds pour Raphinha