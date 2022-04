Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit une grande nouvelle !

Publié le 5 avril 2022 à 4h00 par A.M.

Bien décidé à convaincre Ronald Araujo de prolonger, Xavi a du se réjouir de la dernière sortie de son défenseur au sujet de son avenir.

Ces derniers jours, Xavi s'était prononcé sur la situation de Gavi et Ronald Araujo qui n'ont toujours pas prolonger leurs contrats qui s'achèvent en juin 2023 : « Gavi et Araújo sont très importants pour nous pour l'avenir. Le Barça ne peut pas leur permettre de partir car ils sont transcendantaux. Je suis positif et je veux penser que les deux prolongeront leur contrat ». Toutefois, le technicien catalan peut être rassuré par le discours de Ronald Araujo.

Araujo veut prolonger