Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, Messi... Mbappé vend la mèche pour son avenir !

Publié le 5 avril 2022 à 3h15 par A.M.

Après la victoire contre Lorient, Kylian Mbappé a lâché différents indices au sujet de son avenir, et notamment d'une éventuelles prolongations au PSG.

A l'issue de sa magnifique prestation contre Lorient (5-1), Kylian Mbappé s'est présenté au micro de Prime Video et n'a pas manqué d'envoyer un énorme message sur son avenir : « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres ». Cela confirme donc les récentes informations exclusives publiées par le10sport.com. Mais Kylian Mbappé n'en est pas resté là.

Des signaux positifs de Mbappé ?