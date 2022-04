Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi… Giroud s’enflamme pour le recrutement du Qatar !

Publié le 5 avril 2022 à 1h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a multiplié les recrutements de renom ces dernières années, Olivier Giroud ne manque pas de souligner la belle évolution du projet QSI, symbolisée notamment par les arrivées de Neymar et de Lionel Messi.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar, à l’été 2011, le club de la capitale s’est efforcé de faire grandir son grand projet, en réalisant bien sûr de grosses opérations sur le marché des transferts pour acquérir des joueurs de talent. Ce fut notamment le cas avec Neymar et Kylian Mbappé en 2017, mais également Lionel Messi qui a débarqué du FC Barcelone l’été dernier. Et Olivier Giroud, le buteur de l’équipe de France et du Milan AC, souligne la belle évolution du PSG dans un entretien accordé à Amazon Prime .

« Extraordinaire de voir l’évolution du PSG »