Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coéquipier de Messi lâche un message fort sur son avenir !

Publié le 5 avril 2022 à 0h15 par B.C.

Engagé avec le PSG jusqu’en 2023, Lionel Messi fêtera ses 35 ans en juin prochain et se rapproche naturellement de la fin de sa carrière. Mais aux yeux de Rodrigo De Paul, son coéquipier en sélection, le septuple Ballon d’Or peut encore avoir de belles années devant lui.

Contraint de quitter le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi tente désormais de s’adapter à Paris. Pour sa première saison au PSG, l’attaquant de 34 ans a éprouvé quelques difficultés et ne fait pas encore l’unanimité, avec 8 buts et 11 passes décisives en 27 apparitions, mais le septuple Ballon d’Or peut compter sur le soutien des siens en Argentine. Lors de la dernière trêve internationale, Lionel Messi a fait le plein de confiance et en a profité pour se prononcer sur son avenir. « Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses. Qu'il se passe bien ou mal. Espérons que ce soit de la meilleure des manières », a-t-il indiqué, alors que son bail avec le PSG court jusqu’en juin 2023. Après cette date, Lionel Messi pourrait ainsi s’éloigner du continent européen avant une retraite bien méritée, mais de son côté, Rodrigo De Paul estime que son compatriote peut encore briller sur les terrains.

« Il peut vraiment continuer à jouer jusqu'à ce qu'il en ait envie, parce qu'il est à un autre niveau »