Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo annonce la prolongation de Kylian Mbappé !

Publié le 4 avril 2022 à 23h00 par B.C. mis à jour le 4 avril 2022 à 23h03

Ce dimanche, Kylian Mbappé a indiqué qu’il n’avait pas encore pris sa décision pour son avenir, tout en ouvrant la porte à une prolongation au PSG. Mais à en croire Daniel Riolo, il n’y aurait aucun doute à avoir dans ce dossier, annonçant que le renouvellement de son bail est acté.

Alors qu’il dispose d’un accord moral avec le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait faire faux bond à Florentino Perez. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’international français est loin d’avoir fermé la porte à une prolongation, au point que l’optimisme renaît au sein du PSG concernant l’issue du dossier. Ce dimanche après la victoire contre Lorient (5-1), Kylian Mbappé a d’ailleurs lâché un message très fort sur son avenir qui n’est pas passé inaperçu en Espagne : « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Rester au PSG est-il possible ? Oui bien sûr ! Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres . » Le PSG est donc sur la bonne voie, mais à en croire Daniel Riolo, ce dossier serait déjà acté.

L’officialisation de la prolongation de Mbappé programmée en mai ?