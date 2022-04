Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp préparerait une énorme opération avec Mbappé !

Publié le 4 avril 2022 à 19h15 par Th.B.

Alors que Liverpool peinerait à trouver un accord avec Mohamed Salah pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023, le club entraîné par Jürgen Klopp songerait à tout miser sur Kylian Mbappé pour qui l’engagement contractuel envers le PSG prendra fin à l’issue de la saison.

En marge du prochain mercato estival, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG, soit au moment de l’expiration de son contrat. Certes, le10sport.com vous révélait le 29 mars que le champion du monde prenait de plus en plus en considération une prolongation de contrat. De plus, Mbappé a avoué dimanche soir au micro de Prime Video Sport que rester au PSG n’était pas une option à écarter bien qu’aucun choix n’avait été fait de sa part en ce qui concerne son avenir. En cas de départ, le Real Madrid pourrait ne pas être le seul courtisan à être prêt à se lancer sur ses traces.

Mbappé pour remplacer Salah à Liverpool ?