Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le verdict est tombé pour Mohamed Salah !

Publié le 4 avril 2022 à 9h30 par A.C.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Mohamed Salah ne devrait vraisemblablement pas poser ses valises en Catalogne cet été.

Bien que le bilan économique soit catastrophique, le FC Barcelone semble vouloir frapper fort sur le mercato estival. Deux recrues auraient déjà été bouclées avec Franck Kessié et Andreas Christensen, respectivement en fin de contrat avec l’AC Milan et Chelsea, mais de nombreuses autres devraient arriver. La presse catalane assure que les dirigeants du Barça souhaiteraient miser sur Mohamed Salah, dont le contrat avec Liverpool se termine en juin 2023 et qui semble désireux de découvrir un nouveau club la saison prochaine. Le Barça n’est pas le seul qui semble avoir été alerté par la situation de Salah, puisque le PSG et la Juventus seraient également bien placés dans ce dossier.

Le Barça écarte la piste Salah