Mercato : L'avenir de Tolisso au Bayern déjà scellé ?

Publié le 4 avril 2022 à 23h40 par P.L.

Ce samedi, lors de la victoire des siens sur la pelouse de Fribourg (4-1), Corentin Tolisso a de nouveau été victime d'une blessure, qui devrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Ce nouveau pépin physique confirmerait les doutes du club bavarois concernant une potentielle prolongation du joueur de 27 ans.