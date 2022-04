Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato : L’AS Monaco s’engage dans une énorme bataille pour ce crack !

Publié le 4 avril 2022 à 23h05 par P.L.

Mettant l'accent sur la jeunesse ces dernières saisons, l'AS Monaco serait sur la piste d'un nouveau crack qui évolue à Anderlecht. Toutefois, le club de Ligue 1 ne serait pas seul sur ce dossier puisque la Juventus serait également intéressée.