Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, le Barça a manqué le train…

Publié le 5 avril 2022 à 5h45 par Th.B.

Pourtant annoncé avec insistance du côté du Real Madrid et ce, depuis sa signature au PSG, Kylian Mbappé aurait pu arborer la tunique du FC Barcelone si les décideurs de l’époque n’avaient pas pris la décision de recruter Ousmane Dembélé à sa place.

Après s’être révélé aux yeux du football français et sur la scène européenne en se hissant jusqu’au stade des demi-finales de la Ligue des champions avec l’AS Monaco, Kylian Mbappé prenait la décision de signer en faveur du PSG à l’été 2017. Et ce, bien que le Real Madrid ainsi que le FC Barcelone aient cultivé le désir de le recruter et éprouveraient toujours ce sentiment ces derniers temps. D’ailleurs, le FC Barcelone a fait un choix fort en août 2017 en tranchant en faveur d’Ousmane Dembélé pour remplacer Neymar plutôt que Mbappé.

« Les techniciens ont décidé que pour le système du Barça, il était meilleur »