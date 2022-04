Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone est passé à côté d'une incroyable occasion pour Mbappé !

Publié le 4 avril 2022 à 23h45 par La rédaction

Si Ousmane Dembélé a rejoint le FC Barcelone à l'été 2017, les Blaugrana avaient pourtant la possibilité de se positionner sur Kylian Mbappé.

L’avenir d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone est très incertain. En effet, l’ailier n’a toujours pas prolongé son contrat, qui se termine le 30 juin prochain, et apparaît dans le viseur du PSG. Pourtant, si Mateu Alemany avait déclaré lors du mercato hivernal que le joueur de 24 ans était invité à quitter le club s’il ne voulait pas renouveler son bail, la situation est bien différente aujourd’hui. En effet, Dembélé est désormais épargné par les pépins physiques et s’est montré essentiel pour le Barça récemment, lui qui a inscrit 1 but et délivré 8 passes décisives lors des 6 derniers matchs de Liga. Toutefois, ce dernier aurait pu ne jamais rejoindre la catalogne, puisque Kylian Mbappé était également dans les petits papiers des Blaugrana en 2017.

« Il y a quatre ans, le Barça avait Mbappé et Dembélé sur la table »