Mercato - PSG : Le Qatar reçoit d’énormes offres !

Publié le 5 avril 2022 à 5h00 par T.M.

Alors que QSI est à la tête du PSG depuis 2011 maintenant, Nasser Al-Khelaïfi a révélé recevoir de grosses offres pour racheter le club de la capitale.

Cela fait maintenant plus d’une décennie que le PSG est entré dans une nouvelle ère. En effet, le club de la capitale est passé en 2011 sous pavillon qatari. Arrivé à la tête du PSG, QSI a investi des sommes folles pour s’imposer comme l’un des meilleurs clubs européens. Alors que l’image de l’équipe parisienne rayonne maintenant dans le monde entier, cela suscite de nombreuses convoitises comme l’a expliqué Nasser Al-Khelaïfi.

« Nous avons reçu d'énormes offres pour acheter le club »