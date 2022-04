Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sait à quoi s’en tenir pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré la fin de son contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait finalement considérer l’idée d’une prolongation de dernière minute au PSG. Et l’attaquant tricolore l’a clairement laissé entendre dimanche soir…

Et si le feuilleton Kylian Mbappé faisait finalement l’objet d’un énorme rebondissement au PSG ? Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé, l’attaquant français et son entourage sont en train de se laisser séduire par l’idée d’une prolongation de dernière minute au Parc des Princes, alors qu’un départ libre vers le Real Madrid en fin de saison semblait jusqu’ici inéluctable pour Mbappé. Dimanche soir, après le carton du PSG contre Lorient (5-1), il avait fait une première annonce retentissante au micro de Prime Video : « Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres ». Et Mbappé a ensuite pris le temps, en zone mixte, de s’expliquer sur ces propos.

« Bien sûr, je peux rester »