Mercato - PSG : Un indice de taille lâché par Pochettino sur l'avenir de Mbappé ?

Publié le 5 avril 2022 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino assure que la Ligue 1 n'est pas trop petite pour l'attaquant du PSG.

Dimanche soir, Kylian Mbappé a lâché un énorme message sur son avenir. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres », assurait l'attaquant du PSG après sa démonstration contre Lorient (5-1). Par conséquent, certains estiment que la Ligue 1 est devenue trop petite pour Kylian Mbappé. Mais Mauricio Pochettino démonte ces allégations.

La Ligue 1 n'est pas trop petite pour Mbappé