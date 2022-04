Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà pourquoi Sampaoli a choisi le projet McCourt !

Publié le 5 avril 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Nommé sur le banc de l’OM en février 2021 pour reprendre les rênes du projet McCourt, Jorge Sampaoli s’est longuement confié sur les coulisses de son arrivée au club.

Suite à la démission soudaine d’André Villas-Boas et l’intérim de quelques semaines assuré par Nasser Larguet, c’est donc Jorge Sampaoli qui a été nommé sur le banc de l’OM en février 2021. Le technicien argentin ne vit que sa deuxième expérience en Europe après son premier passage au FC Séville lors de la saison 2016-2017, où il avait dirigé un certain Samir Nasri. Et c’est d’ailleurs l’ancien joueur de l’OM qui l’a interrogé dimanche au micro de Canal + sur son arrivée au sein du club phocéen, et Sampaoli a lâché ses vérités à ce sujet.

« Je suis venu pour cette ville »