Foot - PSG

PSG - Malaise : Nasser Al-Khelaïfi fait une révélation surréaliste sur le FC Barcelone !

Publié le 4 avril 2022 à 14h45 par A.M.

Président de l'ECA, Nasser Al-Khelaïfi s'est prononcé sur le modèle économique du FC Barcelone et révèle que le président d'un club espagnol est venu se plaindre du Barça auprès de lui.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a de multiples casquettes. En effet, le dirigeant qatari est également président de l'ECA ce qui en fait l'un des hommes les plus puissants du football européen. Dans cette optique, il a notamment collaboré sur le nouveau fair-play financier qui est pointé du doigt par certains clubs européens. Et pour cause, cette nouvelle version du FPF ne vise plus nécessairement l'investissement ce qui pourrait favoriser le PSG ou encore Manchester City. Il faut dire que le modèle de l'endettement est particulièrement pointé du doigt par Nasser Al-Khelaïfi qui fait quelques révélations succulentes sur le FC Barcelone.

«Nous devrions également examiner d'autres modèles d'investissement, notamment la dette»