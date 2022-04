Foot - PSG

PSG : Cette énorme sortie sur ce projet à 200M€ de Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 4 avril 2022 à 0h45 par D.M.

Président exécutif de l'ASSE, Jean-François Soucasse a salué le geste de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG aurait fait le choix de renoncer à une importante somme d'argent afin d'aider le football français.

La LFP a signé un important accord avec CVC Capital Partners, qui devrait permettre aux clubs professionnels de reflouer leur caisses. Les équipes partageront la somme de 1,5M milliards d'euros. Le PSG est le club qui touchera le plus d'argent, malgré l'énorme effort consenti par Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG a accepté de renoncer à une partie des gains afin d'aider le football français. « Paris était en droit de revendiquer, selon toutes les études, entre 300 et 350 millions d’euros car il participe à 34 % des revenus de la L1. Mais il a fait le choix de descendre sa quote-part à 200 millions d’euros, soit 17 % du total, pour que tout l’écosystème puisse bénéficier du projet » a confié Vincent Labrune, président de la LFP.

L'ASSE salue le geste de Nasser Al-Khelaïfi