PSG : L’énorme prédiction d’Olivier Giroud sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 4 avril 2022 à 7h15 par Th.B.

Coéquipier de Kylian Mbappé en Équipe de France aux côtés duquel il a remporté la Coupe du monde en 2018, Olivier Giroud n’a pas tari d’éloges au sujet de l’attaquant du PSG qui a toutes les qualités selon lui pour réaliser son rêve : remporter le Ballon d’or.

Du haut de ses 23 ans, Kylian Mbappé fait sans contestation possible partie des meilleurs joueurs de la planète à l’instant T. Enchaînant les grandes performances que ce soit avec le PSG ou l’Équipe de France tout en empilant les trophées, Mbappé rêverait d’intégrer le top 3 du Ballon d’or et de remporter la plus grande distinction individuelle de la discipline. Et selon son coéquipier chez les Bleus, en la personne d’Olivier Giroud, l’attaquant du PSG aurait de fortes chances de réaliser son rêve.

« Le Ballon d’or ? Il n’y a aucune raison que ça n’arrive pas »