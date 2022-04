Foot - PSG

PSG : L’ASSE envoie un énorme message à Al-Khelaïfi pour ce projet à 200M€ !

Publié le 4 avril 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que Vincent Labrune a révélé que le PSG a consenti à de gros efforts concernant la répartition des 1,5 milliard d'euros promis par l'accord signé entre la LFP et CVC, Jean-François Soucasse félicite les Parisiens.

Afin de pérenniser le football français, la LFP a signé un accord avec CVC qui garantit 1,5 milliard d'euros pour les clubs professionnels. Et Vincent Labrune a d'ailleurs révélé que le PSG avait fait de gros efforts. « Paris était en droit de revendiquer, selon toutes les études, entre 300 et 350 millions d’euros car il participe à 34 % des revenus de la L1. Mais il a fait le choix de descendre sa quote-part à 200 millions d’euros, soit 17 % du total, pour que tout l’écosystème puisse bénéficier du projet », assurait le président de la LFP. Un geste salué par Jean-François Soucasse, président exécutif de l'ASSE.

Soucasse salue le geste du PSG