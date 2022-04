Foot - PSG

PSG - Malaise : Le calvaire de Lionel Messi et Neymar n’est pas terminé…

Publié le 3 avril 2022 à 12h15 par La rédaction

Même s’ils ont été défendus par plusieurs grands noms, Lionel Messi et Neymar devraient encore être sifflés par le Parc des Princes ce dimanche lors de la réception de Lorient.

La situation avait fait grand bruit. Après l’élimination catastrophe contre le Real Madrid en 8ème de finale de Ligue des Champions, le PSG avait accueilli Bordeaux dans l’hostilité générale. Un match qui est resté dans les têtes puisque Lionel Messi et Neymar avaient été sifflés par les supporters parisiens. Beaucoup de grands noms ont pris leur défense, sans succès puisque tout pourrait repartir de plus belle…

Messi et Neymar encore sifflés ?