PSG - Clash : L'énorme sortie de Pochettino pour défendre Ramos !

Publié le 4 avril 2022 à 13h10 par A.M.

Conspué par une partie du public du Parc des Princes, Sergio Ramos peut compter sur le soutien de Mauricio Pochettino qui défend son joueur.

Absent contre les Girondins de Bordeaux, Sergio Ramos a eu le droit à sa session de rattrapage dimanche soir face à Lorient. Entré en cours de jeu, le défenseur espagnol a largement été chahuté par le public du Parc des Princes. Comme Lionel Messi et Neymar, épargnés cette fois-ci, Sergio Ramos a été sifflé à son entrée en jeu et à chaque fois qu'il touchait le ballon. Un comportement qui n'a pas plus à Mauricio Pochettino.

«Il mérite le respect maximal»