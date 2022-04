Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar fait un pas vers les supporters !

Publié le 4 avril 2022 à 5h15 par Th.B.

Touché par les sifflets des supporters à son encontre face à Bordeaux, Neymar s’est ouvert à ce sujet dimanche soir après la victoire du PSG face à Lorient (5-1).

Buteur dimanche soir lors de la réception de Lorient (5-1) au Parc des princes, trois semaines après la dernière sortie du PSG devant son public, Neymar a connu une ambiance totalement différente. En effet, le 13 mars dernier, face aux Girondins de Bordeaux (3-0), le numéro 10 du PSG avait été copieusement sifflé par les supporters du Paris Saint-Germain quelques jours après la déroute en Ligue des champions au Santiago Bernabeu. Un épisode qui avait marqué Neymar, qui s’est exprimé à ce sujet ce dimanche soir.

« Il faut savoir que pour nous, ça a été beaucoup plus difficile »