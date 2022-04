Foot - PSG

PSG - Malaise : Sifflé, Neymar lâche un message très fort aux supporters !

Publié le 3 avril 2022 à 23h10 par B.C.

Auteur d’un doublé ce dimanche contre Lorient (5-1), Neymar s’est de nouveau fait siffler par les supporters du PSG. À l’issue de la rencontre, la star auriverde est revenue sur l’élimination contre le Real Madrid, à l'origine de cette ambiance pesante.

Ce dimanche soir, le PSG retrouvait pour la première fois le Parc des Princes depuis la rencontre houleuse face à Bordeaux le 13 mars dernier. Les hommes de Mauricio Pochettino se sont largement imposés face à Lorient (4-1) grâce à Lionel Messi et à des doublés de Kylian Mbappé et Neymar. Ce dernier a de nouveau été sifflé par le public parisien, toujours marqué par l’élimination en Ligue des champions face au Real Madrid. Interrogé par Prime Vidéo , Neymar a évoqué cette situation difficile.

« Pour le public c’est très difficile d’accepter la défaite. Mais il faut savoir que pour nous, ça a été beaucoup plus difficile »