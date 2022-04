Foot - Mercato

Mercato : Entre le PSG et Barcelone, ça chauffe pour Ousmane Dembélé !

Publié le 5 avril 2022 à 7h00 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG avec qui il aurait déjà convenu d'un accord verbal, Ousmane Dembélé ne prolongerait pas au FC Barcelone tant que le club culé ne se soumettrait pas aux demandes économiques de son agent Moussa Sissoko.

Ousmane Dembélé pourrait-il débarquer au PSG à l’intersaison ? Sous contrat jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, une prolongation est un sujet d’actualité d’après divers médias dont la Cadena COPE , SPORT ou encore Foot Mercato . Néanmoins, on ne se rapprocherait pas pour autant d’un terrain d’entente entre les différentes parties, les demandes économiques de Dembélé et de son agent Moussa Sissoko étant trop importantes pour la nouvelle politique salariale du club culé.

Sissoko veut que Dembélé soit perçu comme un prétendant au Ballon d’or !