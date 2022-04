Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va rendre un gros service au PSG !

Publié le 5 avril 2022 à 5h15 par T.M.

Aujourd’hui à Liverpool, Mohamed Salah est très courtisé. Toutefois, le FC Barcelone devrait laisser la place au PSG pour l’Egyptien.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec Liverpool, Mohamed Salah pourrait bien prochainement faire ses valises et quitter les Reds. Alors qu’une prolongation a énormément fait parler ces dernières semaines, un accord peine à être trouvé et le joueur de Jürgen Klopp pourrait ainsi aller voir ailleurs d’ici peu. Pour aller où ? Salah n’aura pas de mal à trouver un autre club et l’attaquant égyptien pourrait bien s’installer du côté du PSG. Le club de la capitale pourrait en tout cas avoir la place pour attirer la star de Liverpool.

Le Barça se retire