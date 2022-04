Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Guardiola... Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Mbappé ?

Publié le 5 avril 2022 à 10h15 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé a révélé qu'il n'avait toujours pas tranché pour son avenir, plusieurs clubs pourraient s'être immiscé dans ce dossier, à commencer par Manchester City.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours un dossier brûlant compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain. Comme révélé par le10sport.com, l'attaquant français est toutefois disposé à écouter les arguments du PSG pour une éventuelle prolongation. Une tendance qu'il a confirmée en zone mixte dimanche soir : « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper ». C'est d'ailleurs l'existence de nouveaux éléments qui intrigue.

Un coup à jouer pour Manchester City ?