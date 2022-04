Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mbappé déjà réglé ? La réponse !

Publié le 5 avril 2022 à 9h15 par A.M.

Bien que le Real Madrid reste confiant concernant l'éventualité d'une signature de Kylian Mbappé l'été prochain, pour le moment, il n'y aurait aucun accord entre les deux parties, ce qui ouvre la porte à d'autres clubs.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé n'a pas tranché pour son avenir et il est désormais prêt à écouter les offres du PSG pour une prolongation. Une tendance que l'attaquant parisien a lui-même confirmé dimanche soir après sa démonstration contre Lorient (5-1). « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper », confiait Kylian Mbappé en zone mixte. Et la tendance se confirme.

Aucun accord total avec le Real Madrid