Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le projet QSI sur le point de prendre un énorme tournant ?

Publié le 5 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

Bien que les deux stars sud-américaines étaient parties pour rester au PSG cet été, Lionel Messi ou Neymar pourrait finalement plier bagage lorsqu’une prolongation de Kylian Mbappé se dessinerait.

Depuis l’élimination prématurée du PSG au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions le 9 mars dernier, il a été question de potentiels départs de Neymar et surtout de Lionel Messi. En effet, après seulement une saison passée à Paris, Messi traînerait son spleen selon le journaliste Matteo Moretto entre autres qui faisait dernièrement part d’un éventuel retour au FC Barcelone ou d’un challenge en Major League Soccer. Pour ce qui est de Neymar, le10sport.com avait rapidement mis fin aux spéculations en vous affirmant qu’un départ n’avait pas traversé l’esprit du Brésilien ni celui de la direction du PSG.

Un départ de Neymar ou de Messi et une prolongation de Mbappé ?