Mercato - PSG : Messi, Neymar… Vers un énorme coup de tonnerre pour une star de QSI ?

Publié le 4 avril 2022 à 22h45 par B.C. mis à jour le 4 avril 2022 à 22h47

Critiqués cette saison et pointés du doigt après l’élimination du PSG en Ligue des champions, Lionel Messi et Neymar ne seraient pas encore assurés de rester à Paris.

Avec sa MSN , le PSG espérait enfin décrocher le Graal cette saison, à savoir la Ligue des champions. De son côté, Kylian Mbappé a plus que répondu aux attentes en faisant preuve d’une efficacité impressionnante, mais cela n’a pas été le cas de Lionel Messi et Neymar. Pour sa première saison au PSG, le septuple Ballon d’Or a éprouvé de grosses difficultés, tandis que Neymar s’est davantage fait remarquer par son irrégularité, tout en étant absent près de trois mois après une nouvelle blessure à la cheville. Deux cas différents, mais leur avenir reste incertain.

L’avenir de Messi et Neymar n’est pas acté