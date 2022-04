Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une condition posée pour l'avenir de Carlo Ancelotti ?

Publié le 4 avril 2022 à 21h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2024 et revenu l’été dernier, Carlo Ancelotti serait déjà menacé après la claque reçue dans le Clasico face au FC Barcelone (0-4). Une chose pourrait toutefois le sauver...

Peut-on tout remettre en question pour une défaite ? De retour au Real Madrid l’été dernier pour remplacer Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti mène actuellement l’équipe d’une main de maitre. Des joueurs comme Karim Benzema ou Vinicius Jr expriment leur meilleur football et le Real Madrid caracole en tête de la Liga, tout en étant toujours engagé en Ligue des Champions après avoir éliminé le PSG. La presse espagnole assure toutefois que le récent revers face au FC Barcelone a laissé des traces et on parle déjà de plusieurs entraineurs pour le remplacer comme Thomas Tuchel, dont la situation à Chelsea est fragilisée.

Ancelotti confirmé en cas de titre en Liga