Mercato - Real Madrid : La menace Tuchel se confirme pour Ancelotti !

Publié le 4 avril 2022 à 14h00 par A.C.

Après le Paris Saint-Germain et Chelsea, Thomas Tuchel pourrait rejoindre un autre grand club la saison prochaine, avec le Real Madrid.

Tout va bien. Le Real Madrid est actuellement leader de Liga, à 12 points d’un FC Barcelone qui a un match en moins et est toujours en course en Ligue des Champions, avec un quart de finale à jouer contre Chelsea. Pourtant, en Espagne on assure que l’avenir de Carlo Ancelotti serait remis en doute ! La lourde défaite dans le Clasico (0-4), semble avoir fait énormément de mal à l’Italien, qui jusque-là faisait l’unanimité à Madrid. On parle ainsi d’un possible départ en fin de saison, alors que son contrat se termine en 2024 et que certains assurent qu’il reste très apprécié par son vestiaire. Récemment, en Angleterre on a notamment évoqué un intérêt prononcé du Real Madrid pour Thomas Tuchel, passé notamment par le PSG et le Borussia Dortmund par le passé.

Tuchel favori pour replacer Ancelotti au Real Madrid