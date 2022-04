Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : David Alaba pourrait débloquer une piste XXL !

Publié le 4 avril 2022 à 19h10 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid, Serge Gnabry ne fermerait pas la porte à un départ. Et le club madrilène pourrait être aidé par David Alaba, un ami proche de l’attaquant du Bayern Munich.

Ce n’est plus une surprise, le Real Madrid suit avec beaucoup d’attention la situation de Serge Gnabry. L’attaquant du Bayern Munich continue d’impressionner en Bundesliga mais sa situation contractuelle pose question, comme Kingsley Coman avant lui. Serge Gnabry est lié avec le club bavarois jusqu’en 2023 et il n’a toujours pas prolongé. L’international allemand voudrait une revalorisation salariale, ainsi que plusieurs garanties sportives et personnelles. Le Real Madrid pourrait donc en profiter, surtout qu’il a une arme secrète…

David Alaba pourrait convaincre son ami