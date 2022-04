Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prêt à tenter un gros coup avec une star du Bayern Munich ?

Publié le 4 avril 2022 à 16h00 par La rédaction

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Bayern Munich, Serge Gnabry n’exclurait rien pour son avenir. Le Real Madrid serait toujours à l’affût.

Depuis l’arrivée d’Eden Hazard à l’été 2019, le Real Madrid s’est un peu calmé sur les gros transferts. L’échec de l’international belge a certainement fait réfléchir le club madrilène. Cet été, le Real se concentrera forcément sur le dossier Mbappé avant de penser au reste. Dans les autres pistes qui ont déjà été liées à la Casa Blanca , on retrouve Serge Gnabry qui est dans une situation en demi-teinte avec le Bayern Munich.

Tout est possible pour Serge Gnabry