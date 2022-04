Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère de Kylian Mbappé a lâché une bombe en coulisses !

Publié le 5 avril 2022 à 9h45 par D.M.

La mère de Kylian Mbappé aurait annoncé à son entourage le départ prochain du joueur. En fin de contrat avec le PSG, le joueur aurait pris la décision de s'engager avec le Real Madrid selon la presse espagnole.

Le suspense est à son comble dans le dossier Kylian Mbappé. Interrogé sur son avenir dimanche après le match face à Lorient, le joueur de 23 ans n'avait écarté aucun scénario, notamment une prolongation au PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club parisien refait peur à peu son retard sur le Real Madrid. Une prolongation de courte durée, deux ans, séduit de plus en plus Mbappé et son entourage. Sa mère, Fayza Lamari, estime que son fils a toutes les raisons de poursuivre sa carrière au PSG. Mais malgré cela, elle ne cacherait pas son pessimisme en interne.

La mère de Mbappé aurait annoncé son départ