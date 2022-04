Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé ?

Publié le 5 avril 2022 à 8h00 par La rédaction mis à jour le 5 avril 2022 à 8h13

Désireux de prolonger Kylian Mbappé, le PSG songerait notamment à confier le brassard de capitaine à l’international français, au détriment de Marquinhos. Une bonne stratégie de la part des dirigeants ?

La fin de saison approche à grand pas, et Kylian Mbappé n’a toujours pas fait part de sa décision pour son avenir. Relancé sur la question ce dimanche après la victoire contre Lorient (5-1), le Bondynois a laissé la porte ouverte à une prolongation au PSG, de quoi donner de l’espoir aux dirigeants parisiens. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper », a lâché Mbappé en zone mixte.

Capitaine Mbappé ?