Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme aveu du PSG sur la prolongation de Mbappé !

Publié le 5 avril 2022 à 19h45 par B.C.

Ce dimanche, Kylian Mbappé a laissé la porte ouverte à une prolongation avec le PSG. Une sortie qui n’a pas étonné le club, qui croit plus que jamais en ses chances dans ce dossier.

« Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. » Interrogé sur sa situation après sa nouvelle prestation XXL contre Lorient (5-1) dimanche, Kylian Mbappé a ouvert la porte à une prolongation avec le PSG, alors que son nom circule avec insistance du côté du Real Madrid. « Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper », a ajouté l’attaquant en zone mixte. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG est effectivement en train de rattraper son retour pour la prolongation de Kylian Mbappé, et la confiance est de mise en interne.

Le PSG n’est pas surpris par les propos de Mbappé