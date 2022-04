Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Ligue 1 trop petite pour Kylian Mbappé ?

Publié le 5 avril 2022 à 16h45 par A.C.

En fin de contrat, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid cet été, même s’il a récemment laissé la porte entrouverte au PSG. Mais le championnat de France pourrait bien ne pas aider les Parisiens...

La sortie de Kylian Mbappé de dimanche dernier a fait beaucoup de bruit. En marge d’une victoire anodine sur le FC Lorient lors de la 30e journée de Ligue 1, la star du Paris Saint-Germain a surpris tout le monde en laissant entendre qu’une prolongation était encore possible, alors que tout le monde l’annonce du côté du Real Madrid. Selon nos informations, le PSG rattrape effectivement son retard dans ce dossier délicat, même si un accord de principe existe entre Mbappé et le club madrilène. Tout porte à croire donc que son avenir se jouera au cours des prochaines semaines, même si en Espagne on semble avoir peu de doutes.

Mbappé ne peut plus rester en France