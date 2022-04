Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti tente un coup à 55M€ sur le marché !

Publié le 5 avril 2022 à 15h00 par D.M.

Le Real Madrid aurait toujours des vues sur Fabian Ruiz. Afin de faire baisser le prix du transfert, le club espagnol pourrait utilisé comme monnaie d'échange Luka Jovic et Dani Ceballos.

Le Real Madrid voudrait marquer les esprits lors du prochain mercato estival, avant d'inaugurer son nouveau stade Santiago Bernabeu. Kylian Mbappé est attendu dans les prochains mois, même si le PSG reprend du poil de la bête dans ce dossier selon les informations exclusives du 10Sport.com. Le Real Madrid chercherait également un moyen de recruter Erling Haaland (Borussia Dortmund), qui pourrait disposer dans son contrat d'une clause libératoire à 75M€. Et à en croire la presse italienne, le club espagnol espérerait aussi s'attacher les services d'un milieu de terrain.

Le Real Madrid insiste pour Fabian Ruiz