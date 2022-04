Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse tombe pour cette opération colossale avec Depay !

Publié le 5 avril 2022 à 14h00 par D.M.

Selon certaines rumeurs, le FC Barcelone envisagerait un échange entre Memphis Depay et Kalidou Koulibaly. Mais ce dernier aurait de grandes chances de prolonger son contrat avec le Napoli.

Arrivé lors du dernier mercato estival au FC Barcelone, Memphis Depay ne fait pas partie des premiers choix de Xavi. A en croire la presse espagnole, un départ de l'international néerlandais à la fin de la saison ne serait pas exclu. L'ancien joueur de l'OL figurerait dans le viseur de plusieurs équipes de Serie A et notamment du Napoli. Le club italien discutait déjà avec le FC Barcelone d'un transfert de Kalidou Koulibaly, cadre de Luciano Spalletti. Ces derniers jours, certains médias ont évoqué un possible échange entre le défenseur sénégalais et Memphis Depay. Une opération, qui sur le papier, pourrait satisfaire les deux clubs.

Koulibaly parti pour prolonger avec le Napoli