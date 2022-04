Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barcelone… Ousmane Dembélé a déjà fait son choix !

Publié le 5 avril 2022 à 10h30 par G.d.S.S. mis à jour le 5 avril 2022 à 10h31

Alors que son contrat avec le FC Barcelone arrive à expiration et qu’il est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Ousmane Dembélé aurait déjà donné sa priorité à une prolongation au Barça.

Après avoir longtemps été poussé vers la sortie lors du mercato de janvier par la direction du FC Barcelone, Ousmane Dembélé fait l’objet d’un énorme revirement de situation en interne. Face à l’insistance de Xavi, le Barça a finalement l’intention de prolonger au plus vite l’attaquant français, qui est également courtisé par le PSG, et certains sources annoncent même qu’un accord contractuel a été déjà été trouvé depuis cet hiver entre Dembélé et le club parisien. Pourtant, l’ancien Rennais a déjà une préférence pour son avenir…

Dembélé va privilégier le Barça