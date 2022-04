Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt va lâcher un énorme chèque !

Publié le 5 avril 2022 à 10h10 par A.M. mis à jour le 5 avril 2022 à 10h12

En froid avec sa direction depuis quelques semaines, Alvaro Gonzalez va voir son contrat être résilié par l'OM qui a été contraint de lâcher un très gros chèque.

L'idylle entre l'OM et Alvaro Gonzalez va subitement prendre fin. Joueur indispensable d'André Villas-Boas, le défenseur espagnol a été relégué au second plan par Jorge Sampaoli qui ne compte plus du tout sur lui au point d'être relégué très loin dans la hiérarchie des axiaux derrière William Saliba, Luan Peres, Duje Caleta-Car ou encore Leonardo Balerdi. Face à cette situation, Alvaro Gonzalez a quitté Marseille pour rentrer en Espagne. « Il est en Espagne, en accord avec le club. C'est un peu difficile pour l'avenir, il faut voir la réalité des faits. (...) On doit protéger le groupe, faire bloc avec les joueurs que nous avons », assurait Jorge Sampaoli en conférence de presse. Le point de non-retour a donc était atteint.

L'OM va lâcher un gros chèque pour la résiliation d'Alvaro